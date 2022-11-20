Пострадавшие в двух ЧП на Сахалине получат выплаты уже сегодня

Жители посёлка Тымовское Сахалинской области, пострадавшие в результате взрыва и пожара, получат выплаты. Как сообщил губернатор Валерий Лимаренко, деньги поступят сегодня, для этого уже всё готово.

"Люди, пострадавшие при взрыве и пожаре, потеряли буквально всё. У некоторых нет даже тёплой одежды. А на дворе уже зима. Поэтому материальную помощь пострадавшим мы выплатим максимально быстро", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона заверил, что без крыши над головой не останется никто. Каждая семья, лишившаяся квартиры, будет обеспечена новым жильём.