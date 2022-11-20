Пострадавшие в двух ЧП на Сахалине получат выплаты уже сегодня
Губернатор Лимаренко: Выплаты пострадавшим в двух ЧП на Сахалине поступят уже сегодня
Жители посёлка Тымовское Сахалинской области, пострадавшие в результате взрыва и пожара, получат выплаты. Как сообщил губернатор Валерий Лимаренко, деньги поступят сегодня, для этого уже всё готово.
"Люди, пострадавшие при взрыве и пожаре, потеряли буквально всё. У некоторых нет даже тёплой одежды. А на дворе уже зима. Поэтому материальную помощь пострадавшим мы выплатим максимально быстро", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава региона заверил, что без крыши над головой не останется никто. Каждая семья, лишившаяся квартиры, будет обеспечена новым жильём.
Также, согласно данным пресс-службы регионального правительства, семьям дома по улице Торговая, где произошёл пожар, будет выделено по 500 тысяч рублей из областного бюджета. Ещё по 30 тысяч каждому жильцу выделит муниципалитет.
Напомним, вчера произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти Сахалинской области пообещали новое жильё и матпомощь пострадавшим.