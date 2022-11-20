В Краснодаре на школьной линейке умер восьмиклассник

Страшная трагедия произошла в краснодарском лицее № 4: там во время школьной линейки на глазах у детей внезапно скончался восьмиклассник. Об этом сообщает портал 93.RU.

14-летний ученик вместе с одноклассниками на перемене стоял на школьной внутренней линейке. В какой-то момент ему стало плохо: он упал в обморок. Медик образовательного учреждения пыталась ему помочь, но безуспешно. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть подростка.

По предварительным данным, смерть мальчика не носит криминальный характер и связана с проблемами со здоровьем. Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю проводится проверка по данному факту.