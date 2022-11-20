В Краснодаре на школьной линейке умер восьмиклассник
В Краснодаре 14-летний ученик внезапно скончался на школьной линейке
Страшная трагедия произошла в краснодарском лицее № 4: там во время школьной линейки на глазах у детей внезапно скончался восьмиклассник. Об этом сообщает портал 93.RU.
14-летний ученик вместе с одноклассниками на перемене стоял на школьной внутренней линейке. В какой-то момент ему стало плохо: он упал в обморок. Медик образовательного учреждения пыталась ему помочь, но безуспешно. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть подростка.
По предварительным данным, смерть мальчика не носит криминальный характер и связана с проблемами со здоровьем. Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю проводится проверка по данному факту.
Ранее Лайф писал о том, что в Ставропольском крае 15-летний подросток случайно убил одноклассника. Во время перемены один ученик измазал мелом одежду одноклассника. Последний не совладал с эмоциями и в ответ ударил "художника" ногой в солнечное сплетение. Пострадавший сначала почувствовал себя плохо, а потом потерял сознание. Учителя вызвали скорую, но девятиклассник скончался до приезда медиков.
Shutterstock / Daria Lixovetckay