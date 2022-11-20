Армии ФРГ не хватает боеприпасов на 20 млрд евро, а также амуниции и солдат

Германии не хватает боеприпасов на сумму в 20 миллиардов евро, а также амуниции для солдат. Об этом заявила в интервью газете Bild am Sonntag уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль.

"Ситуацию следует исправлять как можно скорее. Для военнослужащих очень важно наличие полного комплекта снаряжения. Это показатель того, действительно ли ситуация в бундесвере улучшается", — пояснила она.

По словам Хёгль, солдаты не всегда обеспечены необходимой одеждой. Прошлой зимой для немецких военнослужащих в Литве не хватало тёплой и водонепроницаемой униформы при низких температурах, привела пример Ева Хёгль. Кроме того, в ФРГ дефицит военных кадров. Чиновница отметила, что на службе сейчас числится 182 тысячи человек, но задействовано лишь 60% от личного состава, остальные в отпусках, на стажировках или больничных. "Недостаток солдат ещё хуже, чем недостаток снаряжения", — уверена Хёгль.