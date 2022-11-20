Бастрыкин поручил проверить сведения о махинациях с разорением аграриев Кубани
Глава СК Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о махинациях, банкротящих аграриев Кубани
В Краснодарском крае проверят информацию о махинациях, в результате которых банкротились местные аграрии. Соответствующее поручение кубанскому главку дал председатель СК России Александр Бастрыкин.
"Председатель СК России поручил провести проверку по ситуации, связанной с кубанскими аграриями. Сегодня в программе одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в Краснодарском крае местный бизнесмен и бывший депутат с помощью махинаций и связей с местными судьями разоряет успешных предпринимателей", — указано в телеграм-канале ведомства.
Там поясняется, что бизнесмен заключал контракты, а затем через суд добивался прекращения деятельности контрагентов, что приводило к их банкротству. Предположительно, предприниматель был в сговоре с местной судьёй, которую уже объявили в розыск, а экс-начальник МВД Новороссийска помогал бизнесмену через свои связи избежать ответственности за подобные схемы. Обанкротившиеся компании обращались к правоохранителям, но уголовные дела не возбуждались.
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К слову, в декабре прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Сама она покинула Россию. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону позже заочно арестовал "золотую судью" на два месяца.
ТАСС / Гавриил Григоров / POOL