Бастрыкин поручил проверить сведения о махинациях с разорением аграриев Кубани

"Председатель СК России поручил провести проверку по ситуации, связанной с кубанскими аграриями. Сегодня в программе одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в Краснодарском крае местный бизнесмен и бывший депутат с помощью махинаций и связей с местными судьями разоряет успешных предпринимателей", — указано в телеграм-канале ведомства.

Там поясняется, что бизнесмен заключал контракты, а затем через суд добивался прекращения деятельности контрагентов, что приводило к их банкротству. Предположительно, предприниматель был в сговоре с местной судьёй, которую уже объявили в розыск, а экс-начальник МВД Новороссийска помогал бизнесмену через свои связи избежать ответственности за подобные схемы. Обанкротившиеся компании обращались к правоохранителям, но уголовные дела не возбуждались.