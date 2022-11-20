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20 ноября, 09:14

Российский хоккеист Павел Бучневич стал первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Сент‑Луис Блюз" Павел Бучневич назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом стало известно после матча команды с "Анахайм Дакс", встреча закончилась со счётом 6:2.

Бучневич принёс "Сент‑Луис Блюз" две шайбы и провёл две результативные передачи. Второй звездой признан американский защитник "Бостон Брюинз" Чарли Макэвой, сделавший четыре успешных паса во время матча с "Чикаго Блэкхокс" (6:1). А замыкает тройку лидеров канадский голкипер "Питтсбург Пингвинз" Тристан Джарри, он отразил 32 броска в игре против "Виннипег Джетс" (3:0).

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Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин догнал Брайана Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён. Так, в матче регулярного чемпионата хоккеист забросил шайбу и набрал 1425-е очко в карьере.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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