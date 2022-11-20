Тарасова и Киселёва не смогли сдержать слёз на прощании с легендарным фигуристом Горшковым

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва и олимпийский чемпион 1984 года фигурист Олег Васильев посетили церемонию прощания с президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александром Горшковым. На мероприятие также приехала и заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова приехала на церемонию прощания с президентом ФФККР Александром Горшковым. Видео © LIFE

"Первый человек, который получил золото в танцах. У нас этого вообще не было. Это очень справедливый человек, был потрясающим спортсменом. Он стал потрясающим руководителем, никогда мы не чувствовали с ним вместе, что нас кто-то унижает. Всегда ему удавалось найти слова восторженные или, наоборот, спокойные для того, чтобы помочь. Очень хороший человек", — заявила Тарасова.

Синхронистка Мария Киселёва и фигурист Олег Васильев пришли проститься с президентом ФФККР Александром Горшковым. Видео © LIFE

Синхронистка Мария Киселёва заметила, что Горшков был легендарным спортсменом и великим человеком, который безмерно любил своё дело и внёс огромный вклад для развития фигурного катания во всём мире. Фигурист Олег Васильев также отметил значимый вклад в развитие спорта.

"Это действительно потеря для всего мирового спорта. Он был безупречным руководителем, прекрасным спортсменом, который сделал много всего хорошего для российского и советского спорта. Без него будет сложно, мы очень-очень часто будем вспоминать о нём, вспоминать хорошо", — заметил Васильев.