Число пострадавших при обстреле белгородского села со стороны Украины выросло
Гладков: Число пострадавших при обстреле ВСУ села Нижний Ольшанец увеличилось до двух
Последствия обстрела села Нижний Ольшанец. Фото © Telegram / Жесть Белгород
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил последствия обстрела ВСУ села Нижний Ольшанец. По его словам, количество пострадавших увеличилось до двух человек.
"Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в своём телеграм-канале.
Кроме того, оказалось повреждено не менее десяти домовладений. По словам главы региона, в одних выбиты окна, в других — посекло крышу.
Напомним, сегодня ВСУ вновь нанесли удар по Белгородской области. Под обстрел попало российское село Нижний Ольшанец. До этого украинская сторона открывала огонь по региону накануне. Предыдущий обстрел произошёл 17 ноября. Тогда снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка. Известно, что украинские войска выполнили удар из реактивной системы залпового огня "Град".