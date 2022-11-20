Число пострадавших при обстреле белгородского села со стороны Украины выросло

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил последствия обстрела ВСУ села Нижний Ольшанец. По его словам, количество пострадавших увеличилось до двух человек.

"Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в своём телеграм-канале.