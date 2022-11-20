Четыре всадника апокалипсиса: Врач расставила самые популярные соусы по вредности
Врач Соломатина сравнила по вредности майонез, кетчуп, горчицу и соевый соус
Практически все привыкли сдабривать еду майонезом, кетчупом, горчицей или соевым соусом. Одни просто не представляют рацион без этих добавок, а другие, напротив, являются их ярыми противниками. Как рассказала Лайфу врач-диетолог Елена Соломатина, использовать некоторые соусы нужно с осторожностью.
Соевый соус — продукт ферментации, и там используются только соевые бобы, пшеница, соль, а также вода.
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Диетолог объяснила, что соевый соус — продукт ферментации и в нём используются только соевые бобы, пшеница, соль и вода. Готовится он довольно долго, ведь это очень трудоёмкий процесс. Именно поэтому его цена высока. Вместе с тем на прилавках можно встретить более дешёвый соевый соус, который очень далёк от оригинального продукта.
Как указала собеседница Лайфа, такой соус — обычная жидкость, содержащая очень много соли. Те люди, которые покупают этот не оригинальный продукт, очень рискуют здоровьем. От его покупки Соломатина рекомендовала воздержаться.
Кетчуп и горчица не должны содержать загустителей, красителей, сахара, ароматизаторов, бензоата натрия и консервантов.
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"Если выставить некий рейтинг продуктов, то на последнее место я бы поставила современный соевый соус. Потом майонез, потому что он очень калорийный. А вот горчицу и кетчуп, наверное, я бы разделила одно место на два этих продукта", — сказала она.
Горчица является антиоксидантом, который предотвращает старение, улучшает кровообращение, оказывает согревающее действие.
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Горчицу и кетчуп употреблять в пищу можно, но только оригинальными. Они не должны содержать загустителей, красителей, сахара, ароматизаторов, бензоата натрия и консервантов. Соломатина также подчеркнула, что горчица является очень полезным продуктом: её добавление к мясным блюдам улучшает переваривание тяжёлых продуктов, стимулирует выработку желудочного сока.
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