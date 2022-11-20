Четыре всадника апокалипсиса: Врач расставила самые популярные соусы по вредности

Практически все привыкли сдабривать еду майонезом, кетчупом, горчицей или соевым соусом. Одни просто не представляют рацион без этих добавок, а другие, напротив, являются их ярыми противниками. Как рассказала Лайфу врач-диетолог Елена Соломатина, использовать некоторые соусы нужно с осторожностью.

Соевый соус — продукт ферментации, и там используются только соевые бобы, пшеница, соль, а также вода. Фото © Unsplash

Диетолог объяснила, что соевый соус — продукт ферментации и в нём используются только соевые бобы, пшеница, соль и вода. Готовится он довольно долго, ведь это очень трудоёмкий процесс. Именно поэтому его цена высока. Вместе с тем на прилавках можно встретить более дешёвый соевый соус, который очень далёк от оригинального продукта.

Как указала собеседница Лайфа, такой соус — обычная жидкость, содержащая очень много соли. Те люди, которые покупают этот не оригинальный продукт, очень рискуют здоровьем. От его покупки Соломатина рекомендовала воздержаться.

Кетчуп и горчица не должны содержать загустителей, красителей, сахара, ароматизаторов, бензоата натрия и консервантов. Фото © Unsplash

"Если выставить некий рейтинг продуктов, то на последнее место я бы поставила современный соевый соус. Потом майонез, потому что он очень калорийный. А вот горчицу и кетчуп, наверное, я бы разделила одно место на два этих продукта", — сказала она.

Горчица является антиоксидантом, который предотвращает старение, улучшает кровообращение, оказывает согревающее действие. Фото © Unsplash

Горчицу и кетчуп употреблять в пищу можно, но только оригинальными. Они не должны содержать загустителей, красителей, сахара, ароматизаторов, бензоата натрия и консервантов. Соломатина также подчеркнула, что горчица является очень полезным продуктом: её добавление к мясным блюдам улучшает переваривание тяжёлых продуктов, стимулирует выработку желудочного сока.