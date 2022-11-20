Диетолог рассказала, как наесть пышный бюст с помощью квашеной капусты

Квашеная капуста не уступает свежей по полезности и имеет приятный побочный эффект — от неё растёт грудь благодаря фитоэстрогенам. Об этом Лайфу сказала диетолог Марият Мухина и предупредила, что налегать на продукт придётся с самого детства, особенно в возрасте полового созревания.

"Поскольку квашеную капусту ели на Руси с поздней осени до весны, 7–8 месяцев, и давали уже детям с трёх лет, то русские красавицы славились прекрасным бюстом, который формировался благодаря фитоэстрогенам, полученным из этого блюда", — отметила она.

По её словам, традиционную квашеную капусту можно заменить аналогами: корейское кимчи, немецкий шукрут, английский зауэркраут. Диетолог подчеркнула, что в квашеном варианте витаминов втрое больше, чем в свежем кочане. Ферментированный продукт образуется за счёт молочнокислого брожения, и в результате дополнительно синтезируются полезные микроэлементы, добавила собеседница Лайфа.

"Польза квашеной капусты определяется ещё и добавками: если добавить лесные ягоды, такие как клюква, брусника, то возрастает количество витамина С, каротиноидов и бензойной кислоты, которая является практически природным биохакером, — "консервирует" клетку и останавливает старение", — заметила Мухина.

Если добавляются в продукт яблоки, то, соответственно, присутствуют яблочная, урсоловая и янтарная кислоты, а морковка в квашеной капусте отвечает за количество витамина А, продолжила врач. Можно поэкспериментировать и положить ещё свёклу, которая обогатит блюдо железом, молибденом, магнием, бором и медью. А вот антиканцерогенным продуктом квашеная капуста может стать благодаря фруктам и ягодам в своём составе.

"В старинных рецептах в капусту добавляли также стручковый перец, который усиливает свойства улучшать иммунитет и антибактерицидное, а также пряности — укроп , фенхель, тмин, которые не только придают аромат, но и улучшают ферментные системы, устраняют газообразование в кишечнике", — сказала Мухина.

По её словам, невозможно переоценить пользу тмина в квашеной капусте. Он отвечает за жирные и эфирные масла, фитоэстрогены, флавоноиды в составе блюда. Отсюда и свойство капусты способствовать формированию пышной груди, заключила медик.