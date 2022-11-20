Кардиолог назвала способы справиться с пониженным давлением

Врач-кардиолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке, врач высшей квалификационной категории Валентина Шмыкова в беседе с Лайфом рассказала, как справиться с пониженным давлением.

"При первичной гипотонии, не связанной с другими болезнями, проводят комплексные немедикаментозные и медикаментозные мероприятия для предотвращения вторичных изменений в органах и системах, связанные с хронической нехваткой кислорода", — заявила медик.

Так, больным следует соблюдать строгий режим дня, включающий полноценный сон, разумное соотношение труда и отдыха, полноценное питание, употребление достаточного количества жидкости — не менее полутора-двух литров жидкости в сутки. Кроме того, рекомендуются дозированные физические нагрузки, ежедневные двухчасовые прогулки, регулярные проветривания комнат, увлажнение воздуха, отказ от вредных привычек, резких изменений положения тела, закаливание и т.д.

Собеседница Лайфа также упомянула, что есть ряд исследований, показывающих умеренное положительное действие на гипотоников чая, кофе, а также лекарственных средств, содержащих кофеин. По её словам, в какой-то мере также будут эффективны женьшень или элеутерококк, однако их влияние до конца не изучено.

Для того чтобы улучшить качество своей жизни, необходимо попытаться обнаружить факторы, вызывающие снижение давления, и стараться их избегать или полностью исключить. Среди них, например, резкое вставание. Так, чтобы предотвратить понижение давления по этой причине, необходимо вначале присесть, наклониться, затем поднять корпус, голову и уже встать.

Кроме того, в списке: длительное пребывание в вертикальном положении, нахождение в душных помещениях, высокая температура воздуха, физическая работа, особенно в условиях жары, а также связанная с этим возможная потеря жидкости, поэтому необходимо контролировать потерю жидкости.

Помимо этого, следует соблюдать несложную диету или принципы питания. При гипотонии она заключается в частом питании небольшими порциями, ограничении приёма горячей пищи и напитков, богатой легкоусвояемыми углеводами пищи. При этом разрешается увеличить потребление соли до 8-10 граммов и жидкости до 2–2,5 литра в сутки.