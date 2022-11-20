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Регион
Опубликовано 20 ноября 2022, 09:57
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Коптер снял разгром ВСУ бойцами из "Отважных" на Сватовском направлении

Появилось видео провального наступления ВСУ на Сватовском направлении

В Сети появилось видео провального наступления бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и их последующего уничтожения на Сватовском направлении. Ролик опубликовал телеграм-канал "Работайте, братья".

Появилось видео провального наступления и уничтожения бойцов ВСУ на Сватовском направлении. Видео © t.me / "Работайте, братья"

В подписи к видео указывается, что бронегруппу ВСУ уничтожили бойцы группировки "Отважные", а произошло это при попытке прорыва украинскими военными Сватово – Кременного оборонительного рубежа. На сделанных с БПЛА кадрах видно, что ВСУ пытались улучшить позиции, однако в какой-то момент их обстреливает артиллерия.

Возведение противотанковых заграждений российскими военными на Украине сняли на видео
Возведение противотанковых заграждений российскими военными на Украине сняли на видео

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в ходе боевых действий ВСУ потеряли убитыми более 100 тысяч человек.

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t.me / "Работайте, братья"

Артур Белкин
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