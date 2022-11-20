Коптер снял разгром ВСУ бойцами из "Отважных" на Сватовском направлении

В Сети появилось видео провального наступления бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и их последующего уничтожения на Сватовском направлении. Ролик опубликовал телеграм-канал "Работайте, братья" .

В подписи к видео указывается, что бронегруппу ВСУ уничтожили бойцы группировки "Отважные", а произошло это при попытке прорыва украинскими военными Сватово – Кременного оборонительного рубежа. На сделанных с БПЛА кадрах видно, что ВСУ пытались улучшить позиции, однако в какой-то момент их обстреливает артиллерия.