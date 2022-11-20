Врач составила список разрушительных для печени продуктов

Для недопущения проблем с печенью важно исключить из рациона ряд вредных продуктов и наладить режим питания, об этом Лайфу рассказала гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Валерия Ломова. Среди таких она выделила сахар, избыточное количество фруктов, фастфуд, большое количество животного жира, консервы, избыток соли, жареную пищу и некоторые травяные сборы (зверобой, например, может взаимодействовать с лекарственными препаратами и приводить к опасным побочным эффектам). Несомненно, вреден для здоровья органа и алкоголь.

"Этиловый спирт, содержащийся в алкогольных напитках, оказывает цитотоксическое действие на клетки печени. В результате частого приёма алкоголя происходит воспаление гепатоцитов (клеток печени), замена печёночных клеток соединительными, т.е. формирование фиброза печени, который, в свою очередь, может привести к циррозу", — объяснила Ломова.

Чтобы сохранить здоровье печени, Ломова рекомендует включить в рацион овощи, зелень, ягоды, цельнозерновые крупы, нежирное мясо, рыбу, морепродукты, орехи, нежирную молочку, яйца, хлеб, оливковое масло и большое количество жидкости. При этом питаться лучше дробно порциями до 200 граммов не менее пяти раз в день. Утром врач рекомендует выпивать один-два стакана тёплой воды.