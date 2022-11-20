Названа скрытая цель визита президента Кубы в Москву

Визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву можно оценить как символический, так как он показывает готовность ряда стран продолжать общение с Россией. Об этом заявил РИА "Новости" профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец.

"Визит имеет символическое значение, потому что это демонстрация того, что есть лидеры, которые хотят вести диалог с Россией. В то время как одни отказываются от этого, Куба показывает, что она готова. У республики есть определённый авторитет в Латинской Америке, несмотря на то что не всем нравится социально-политическая система на острове, у Кубы есть определённый авторитет в международных делах, поэтому кубинская позиция — это определённый знак того, что есть ряд стран, которые готовы вести диалог с РФ", — объяснил он.

Хейфец напомнил, что Куба проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН, которая призывала обязать Россию платить репарации Украине. По мнению эксперта, стороны в Москве обсудят вопросы экономического сотрудничества стран. Опыт в этом уже есть, можно вспомнить автомобильное производство на Кубе, геологоразведку, партнёрство в области металлургии и т.д. А вот в военной сфере вряд ли будут новые решения, предположил Хейфец.

"Куба скептически относится к идее превращения в чью-либо базу, для них это вопрос принципиальный. Поэтому они не будут готовы к её размещению на своей территории. Может, разрешат заходить военным кораблям, проходить ремонт и заправляться в кубинских портах, но это не масштабная вещь", — уточнил он.