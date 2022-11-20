Вучич анонсировал переговоры с лидером Косова Курти 21 ноября
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что намерен по приглашению ЕС встретиться в Брюсселе с лидером непризнанного Косова Альбином Курти. Предполагаемая дата встречи — 21 ноября.
"Сейчас нам известно, что завтра в 8 [утра] мы должны приступить к переговорам", — подчеркнул Вучич в интервью телеканалу PRVA.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что, пока он является президентом страны, власти не согласятся на членство самопровозглашённой республики Косово в ООН. По его словам, Запад усилил давление на Белград, чтобы "отнять аргумент Косова из рук Владимира Путина и России, которые могут ссылаться на этот прецедент" в случае с ситуацией на Украине.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK, © Wikipedia