Вучич анонсировал переговоры с лидером Косова Курти 21 ноября

"Сейчас нам известно, что завтра в 8 [утра] мы должны приступить к переговорам", — подчеркнул Вучич в интервью телеканалу PRVA .

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что, пока он является президентом страны, власти не согласятся на членство самопровозглашённой республики Косово в ООН. По его словам, Запад усилил давление на Белград, чтобы "отнять аргумент Косова из рук Владимира Путина и России, которые могут ссылаться на этот прецедент" в случае с ситуацией на Украине.