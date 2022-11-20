Стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения в результате украинского обстрела

Всего ВСУ выпустили 12 ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. При этом известно, что никто из персонала электростанции не пострадал. В беседе с ТАСС он уточнил, что ВСУ обстреляли спецкорпус № 2, где хранится свежее ядерное топливо, снаряды попали и в район площадки сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ).