Стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения в результате украинского обстрела
Массированный обстрел со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредил стратегические объекты Запорожской АЭС, сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Украинские военные нанесли массированный удар непосредственно по территории станции. <...> Последствия обстрела пока определить невозможно — сохраняется опасность повторных атак", — приводит его слова РИА "Новости".
Всего ВСУ выпустили 12 ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. При этом известно, что никто из персонала электростанции не пострадал. В беседе с ТАСС он уточнил, что ВСУ обстреляли спецкорпус № 2, где хранится свежее ядерное топливо, снаряды попали и в район площадки сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ).
Ранее в МИД России призвали как можно быстрее договориться о безопасной зоне вокруг ЗАЭС. Как сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, Россия сохраняет контакты с МАГАТЭ по вопросу создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. По его словам, достигнуть договорённостей необходимо как можно быстрее.
ТАСС / Сергей Мальгавко