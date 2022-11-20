Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 ноября, 11:11
4410

Гражданин Ирака найден мёртвым на белорусско-польской границе

Белорусские пограничники обнаружили тело беженца недалеко от калитки в польском заборе

Белорусские пограничники обнаружили у польского забора тело иракского беженца, сообщили в пресс-службе Государственного погранкомитета республики.

Гражданин Ирака найден мёртвым на белорусско-польской границе. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

"Вчера, 19 ноября, на белорусско-польской границе пограничным нарядом обнаружено тело мужчины неславянской внешности без тёплой верхней одежды. Труп находился недалеко от калитки в польском заграждении", сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули: следы, оставленные на границе, говорят, что тело было перемещено с польской стороны. Также при погибшем были обнаружены документы гражданина Ирака. На место вызвана следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия.

Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля

Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля

Лайф писал, что на границе Украины и Белоруссии едва не начался бой из-за украинцев на БТР. Белорусская сторона заметила группу военных на технике и заняла огневые позиции.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров