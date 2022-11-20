Белорусские пограничники обнаружили у польского забора тело иракского беженца, сообщили в пресс-службе Государственного погранкомитета республики.

Гражданин Ирака найден мёртвым на белорусско-польской границе. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

"Вчера, 19 ноября, на белорусско-польской границе пограничным нарядом обнаружено тело мужчины неславянской внешности без тёплой верхней одежды. Труп находился недалеко от калитки в польском заграждении", — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули: следы, оставленные на границе, говорят, что тело было перемещено с польской стороны. Также при погибшем были обнаружены документы гражданина Ирака. На место вызвана следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия.