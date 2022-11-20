Читатели британского издания The Telegraph жёстко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его внешнего вида и поведения во время встречи с премьер-министром королевства Риши Сунаком. По мнению ряда читателей, тем самым лидер Незалежной пытается обмануть весь мир.

"Я реально не понимаю, почему Зеленский не может нормально одеться? Он постоянно выглядит так, как будто спал на улице. Нас-то можно не обманывать, правда о его реальных доходах давно раскрыта", — заметил один из комментаторов.

Другой пользователь заметил, что украинский лидер пытается создать образ ангела, однако ему абсолютно наплевать на жизни собственных солдат. Для удобства ему предложили приклеить руку возле сердца, чтобы не подносить её постоянно.

"Объясните ему кто-нибудь, что мы не станем ему больше доверять, если он будет одет как бомж", — резко отметил другой читатель газеты.