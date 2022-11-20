Радиационный фон на ЗАЭС остаётся в норме после обстрелов ВСУ

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ не нарушили радиационный фон на станции и в её окрестностях, показатели остаются в норме. Об этом сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Слава богу, пока никаких выбросов радиации не было, фон в норме", — подчеркнул он в беседе с агентством ТАСС.