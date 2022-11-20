Радиационный фон на ЗАЭС остаётся в норме после обстрелов ВСУ
Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ не нарушили радиационный фон на станции и в её окрестностях, показатели остаются в норме. Об этом сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Слава богу, пока никаких выбросов радиации не было, фон в норме", — подчеркнул он в беседе с агентством ТАСС.
Ранее в МИД России призвали как можно быстрее договориться о безопасной зоне вокруг ЗАЭС. Как сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, Россия сохраняет контакты с МАГАТЭ по данному вопросу. А советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа перечислил повреждения станции из-за обстрелов ВСУ. Так, шесть украинских снарядов попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а два — в сухое хранилище ядерных отходов.
ТАСС / Сергей Мальгавко