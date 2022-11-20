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Регион
Опубликовано 20 ноября 2022, 11:25
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Армия России поразила дивизион ВСУ, который обстреливал Белгородскую область из М777

Минобороны сообщило о поражении артдивизиона ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область

Российские военные уничтожили артиллерийский дивизион ВСУ под Харьковом, который обстреливал жилые районы Белгородской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Гатище в Харьковской области, который вёл обстрелы жилых районов на территории Белгородской области. Уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих", — уточнил он.

Число пострадавших при обстреле белгородского села со стороны Украины выросло
Число пострадавших при обстреле белгородского села со стороны Украины выросло

Напомним, сегодня ВСУ вновь нанесли удар по Белгородской области. Под обстрел попало российское село Нижний Ольшанец. До этого украинская сторона открывала огонь по региону накануне. Предыдущий обстрел произошёл 17 ноября. Тогда снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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