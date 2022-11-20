Армия России поразила дивизион ВСУ, который обстреливал Белгородскую область из М777

Российские военные уничтожили артиллерийский дивизион ВСУ под Харьковом, который обстреливал жилые районы Белгородской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Гатище в Харьковской области, который вёл обстрелы жилых районов на территории Белгородской области. Уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих", — уточнил он.