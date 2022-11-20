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Опубликовано 20 ноября 2022, 11:21

Российские военные уничтожили более 20 украинских солдат на Купянском направлении

В ходе специальной военной операции на Украине российские бойцы уничтожили более 20 военных ВСУ на Купянском направлении. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также были ликвидированы один бронетранспортёр и два пикапа.

"На Купянском направлении ВСУ активных действий не предпринимали. По скоплениям противника наносилось поражение огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в районах населённых пунктов Табаевка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — сообщил Конашенков.

Российские военные уничтожили более 120 бойцов ВСУ в ходе наступления в ДНР
Российские военные уничтожили более 120 бойцов ВСУ в ходе наступления в ДНР

Ранее Лайф писал, что ВСУ не удалось остановить продвижение российских военных в ДНР. В результате неудачных контратак украинские военные потеряли более 100 человек.

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Unsplash

Оксана Попова
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