Российские военные уничтожили более 20 украинских солдат на Купянском направлении

В ходе специальной военной операции на Украине российские бойцы уничтожили более 20 военных ВСУ на Купянском направлении. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также были ликвидированы один бронетранспортёр и два пикапа.

"На Купянском направлении ВСУ активных действий не предпринимали. По скоплениям противника наносилось поражение огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в районах населённых пунктов Табаевка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — сообщил Конашенков.