Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 ноября, 11:21

Российские военные уничтожили более 20 украинских солдат на Купянском направлении

В ходе специальной военной операции на Украине российские бойцы уничтожили более 20 военных ВСУ на Купянском направлении. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также были ликвидированы один бронетранспортёр и два пикапа.

"На Купянском направлении ВСУ активных действий не предпринимали. По скоплениям противника наносилось поражение огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в районах населённых пунктов Табаевка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — сообщил Конашенков.

Российские военные уничтожили более 120 бойцов ВСУ в ходе наступления в ДНР

Российские военные уничтожили более 120 бойцов ВСУ в ходе наступления в ДНР

Ранее Лайф писал, что ВСУ не удалось остановить продвижение российских военных в ДНР. В результате неудачных контратак украинские военные потеряли более 100 человек.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров