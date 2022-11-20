Войска России уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области, заявил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления ВСУ в районе населённого пункта Весёлое в Херсонской области", — сообщил он.

Помимо того, российские военные поразили 62 артиллерийских подразделения, а также живую технику и силу в 153 районах.