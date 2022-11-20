ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2022, 11:29
3650

Войска России уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области, заявил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления ВСУ в районе населённого пункта Весёлое в Херсонской области", — сообщил он.

Помимо того, российские военные поразили 62 артиллерийских подразделения, а также живую технику и силу в 153 районах.

Войска России уничтожили 60 бойцов ВСУ и наёмников на Купянском направлении
Войска России уничтожили 60 бойцов ВСУ и наёмников на Купянском направлении

Лайф писал, что российские войска уничтожили 120 украинских солдат в ходе наступления в ДНР. Также были поражены два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

BannerImage

ТАСС / Владимир Смирнов

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar