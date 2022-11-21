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Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 08:40
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В Крыму назвали единственный способ, как украинские военные могут попасть на полуостров

Гемпель: Украинские военные могут попасть в Крым только в качестве пленных

Украинские военные смогут попасть в Крым только в качестве пленных — это единственный способ для них оказаться на полуострове. Об этом заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, Киев, конечно, может начать наступление, но на практике это обернётся для ВСУ катастрофой, потому что ответ России будет сокрушительным.

"У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым — только в качестве военнопленных. Мы найдём им применение на строящихся объектах", — цитирует Гемпеля РИА "Новости".

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А ранее сенатор Виктор Бондарев отреагировал на стремление Киева "вернуть Крым". По словам парламентария, амбициозные планы украинских властей разрушатся о реальность, поскольку у Незалежной нет ни ресурсов, ни поддержки граждан полуострова для осуществления подобной авантюры.

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Александра Вишнякова
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