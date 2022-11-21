В Крыму назвали единственный способ, как украинские военные могут попасть на полуостров

Украинские военные смогут попасть в Крым только в качестве пленных — это единственный способ для них оказаться на полуострове. Об этом заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, Киев, конечно, может начать наступление, но на практике это обернётся для ВСУ катастрофой, потому что ответ России будет сокрушительным.

"У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым — только в качестве военнопленных. Мы найдём им применение на строящихся объектах", — цитирует Гемпеля РИА "Новости".