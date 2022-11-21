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21 ноября, 08:19

Путин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития", — сказано в телеграмме.

ЦИК Казахстана сообщила о победе Токаева на президентских выборах

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По словам российского лидера, отношения стратегического партнёрства и союзничества между Казахстаном и Россией, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Он призвал коллегу и дальше работать по их совершенствованию.

Путин также пожелал Токаеву всяческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Бывший глава республики Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева и назвал его победу убедительной. После объявления результатов экзитполов Токаев заявил о необходимости кардинальных изменений в экономике страны.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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