Путин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития", — сказано в телеграмме.
По словам российского лидера, отношения стратегического партнёрства и союзничества между Казахстаном и Россией, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Он призвал коллегу и дальше работать по их совершенствованию.
Путин также пожелал Токаеву всяческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Бывший глава республики Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева и назвал его победу убедительной. После объявления результатов экзитполов Токаев заявил о необходимости кардинальных изменений в экономике страны.