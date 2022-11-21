Путин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития", — сказано в телеграмме.

По словам российского лидера, отношения стратегического партнёрства и союзничества между Казахстаном и Россией, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Он призвал коллегу и дальше работать по их совершенствованию.