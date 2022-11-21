Сын экс-омбудсмена Павла Астахова получил 3,5 года колонии за мошенничество с кредитами
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Сын бывшего уполномоченного по правам ребёнка в РФ Павла Астахова Антон Астахов получил три с половиной года колонии общего режима по делу о крупном мошенничестве. Об этом пишет ИА "Взгляд-инфо".
Фрунзенский районный суд Саратова признал Астахова виновным в афере с кредитами "НВК банка" на 75 миллионов рублей. Следствие установило, что фигурант, пользуясь фамилией и связями, помог директору компании получить многомиллионный заём и похитить денежные средства. Сам Астахов вину не признал и считает, что судья принял необоснованное решение.
Ранее Лайф писал, что Египет депортировал в Россию мошенника, незаконно обналичившего более 500 млн рублей. Как уточнили в МВД РФ, группа злоумышленников изготавливала платёжные распоряжения и договоры купли-продажи векселей, при этом внося в них ложные сведения.