Сын экс-омбудсмена Павла Астахова получил 3,5 года колонии за мошенничество с кредитами

Сын бывшего уполномоченного по правам ребёнка в РФ Павла Астахова Антон Астахов получил три с половиной года колонии общего режима по делу о крупном мошенничестве. Об этом пишет ИА "Взгляд-инфо".

Фрунзенский районный суд Саратова признал Астахова виновным в афере с кредитами "НВК банка" на 75 миллионов рублей. Следствие установило, что фигурант, пользуясь фамилией и связями, помог директору компании получить многомиллионный заём и похитить денежные средства. Сам Астахов вину не признал и считает, что судья принял необоснованное решение.