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21 ноября, 08:16
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Сын экс-омбудсмена Павла Астахова получил 3,5 года колонии за мошенничество с кредитами

<p>Обложка © <a href="https://www.vzsar.ru/news/2022/11/21/kredity-nvkbanka-v-saratove-vynesen-prigovor-syny-pavla-astahova.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ИА "Взгляд-Инфо"</a> / Алексей Кошелев</p>

Обложка © ИА "Взгляд-Инфо" / Алексей Кошелев

Сын бывшего уполномоченного по правам ребёнка в РФ Павла Астахова Антон Астахов получил три с половиной года колонии общего режима по делу о крупном мошенничестве. Об этом пишет ИА "Взгляд-инфо".

Фрунзенский районный суд Саратова признал Астахова виновным в афере с кредитами "НВК банка" на 75 миллионов рублей. Следствие установило, что фигурант, пользуясь фамилией и связями, помог директору компании получить многомиллионный заём и похитить денежные средства. Сам Астахов вину не признал и считает, что судья принял необоснованное решение.

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Артур Лапсаков

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