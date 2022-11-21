В сгоревшем цветочном складе в Москве устраивали вечеринки со светомузыкой и фаер-шоу

В сгоревшем складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы устраивали вечеринки со светомузыкой, алкоголем и генератором дыма. Кадры можно найти в соцсетях комьюнити BÜRO.

Вечеринки, проводившиеся в сгоревшей оранжерее в центре Москвы. Видео © Telegram-канал BÜRO SOCIETY

Оранжерея буквально превращалась в концертную площадку, на которой играли известные диджеи. Кроме того, иногда организаторы устраивали и огненные фаер-шоу-вечеринки с открытым огнём, сообщает "Рен-ТВ". Теперь специалисты выясняют, соблюдались ли в помещении правила пожарной безопасности.