В сгоревшем цветочном складе в Москве устраивали вечеринки со светомузыкой и фаер-шоу
В сгоревшем складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы устраивали вечеринки со светомузыкой, алкоголем и генератором дыма. Кадры можно найти в соцсетях комьюнити BÜRO.
Вечеринки, проводившиеся в сгоревшей оранжерее в центре Москвы. Видео © Telegram-канал BÜRO SOCIETY
Оранжерея буквально превращалась в концертную площадку, на которой играли известные диджеи. Кроме того, иногда организаторы устраивали и огненные фаер-шоу-вечеринки с открытым огнём, сообщает "Рен-ТВ". Теперь специалисты выясняют, соблюдались ли в помещении правила пожарной безопасности.
Ранее Лайф сообщал о пожаре на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Жертвами происшествия стали семь человек.
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