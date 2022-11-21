Найден седьмой погибший в пожаре на складе в Москве

Число погибших в результате пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы увеличилось до семи человек. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС России.

"Подтверждена гибель семи человек", — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о шести погибших. Это стало известно после того, как под завалами на складе спасатели нашли тело ещё одного погибшего.