Найден седьмой погибший в пожаре на складе в Москве
Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы увеличилось до семи
Число погибших в результате пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы увеличилось до семи человек. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС России.
"Подтверждена гибель семи человек", — сказали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось о шести погибших. Это стало известно после того, как под завалами на складе спасатели нашли тело ещё одного погибшего.
Ранее Лайф сообщал о пожаре на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи кв. метров.
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