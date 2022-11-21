Следователи назвали причину смертельного пожара на складе в Москве

Причинами пожара в центре Москвы стали в том числе ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

"Следствием установлено, что днём 20 ноября 2022 года в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений общей площадью 2500 квадратных метров, расположенных в городе Москва, Комсомольская площадь", — гласит релиз ведомства.

По факту этой трагедии заведено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".