Следователи назвали причину смертельного пожара на складе в Москве
СК: Пожар в центре Москвы произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности
Причинами пожара в центре Москвы стали в том числе ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
"Следствием установлено, что днём 20 ноября 2022 года в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений общей площадью 2500 квадратных метров, расположенных в городе Москва, Комсомольская площадь", — гласит релиз ведомства.
По факту этой трагедии заведено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее Лайф сообщал о пожаре на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Жертвами пожара стали шесть человек, судьба ещё одного остаётся неизвестной.
Telegram / МЧС_Москвы