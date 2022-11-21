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20 ноября, 23:47

Следователи назвали причину смертельного пожара на складе в Москве

СК: Пожар в центре Москвы произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности

Причинами пожара в центре Москвы стали в том числе ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

"Следствием установлено, что днём 20 ноября 2022 года в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений общей площадью 2500 квадратных метров, расположенных в городе Москва, Комсомольская площадь", гласит релиз ведомства.

МЧС: Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью потушен

МЧС: Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью потушен

По факту этой трагедии заведено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее Лайф сообщал о пожаре на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Жертвами пожара стали шесть человек, судьба ещё одного остаётся неизвестной.

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Telegram / МЧС_Москвы

Юлия Коновалова

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