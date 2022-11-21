Шесть человек погибли при пожаре на цветочном складе в Москве
Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы возросло до шести
Число погибших в результате пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы увеличилось до шести человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.
Ранее сообщалось о пяти погибших. Это стало известно после того, как под завалами на складе спасатели нашли тела ещё троих погибших.
"Шесть человек погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади", — сказал собеседник агентства.
В экстренных службах добавили, что судьба ещё одного человека остаётся неизвестной.
Ранее Лайф сообщал о пожаре на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи кв. метров.
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