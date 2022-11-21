Шесть человек погибли при пожаре на цветочном складе в Москве

Число погибших в результате пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы увеличилось до шести человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Это стало известно после того, как под завалами на складе спасатели нашли тела ещё троих погибших.

"Шесть человек погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади", — сказал собеседник агентства.

В экстренных службах добавили, что судьба ещё одного человека остаётся неизвестной.