Британию поймали на тайных покупках российской нефти

Газета The Sunday Times заподозрила власти Великобритании в том, что они продолжают закупать нефть у России, несмотря на заявления о прекращении поставок.

Ранее британское правительство официально заявляло, что в июне и июле не получало из России нефть. Газета, однако, обратила внимание на прибывшие из других стран 39 танкеров с топливом. Их стоимость оценивается примерно в 238 миллионов долларов.

По наблюдению авторов издания, в мае из российского порта вышло судно Mariner III — оно везло из Туапсе почти 200 тысяч баррелей нефти. Корабль прибыл в Каламату, где перекачал топливо в более крупный танкер Marinoula. Греческое судно после этого направилось в Великобританию.

The Sunday Times, таким образом, приходит к выводу, что Лондон продолжал закупать нефть из России через третьи страны.