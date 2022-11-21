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20 ноября, 21:58

Британию поймали на тайных покупках российской нефти

Sunday Times уличила Великобританию в закупках российской нефти через третьи страны

Газета The Sunday Times заподозрила власти Великобритании в том, что они продолжают закупать нефть у России, несмотря на заявления о прекращении поставок.

Ранее британское правительство официально заявляло, что в июне и июле не получало из России нефть. Газета, однако, обратила внимание на прибывшие из других стран 39 танкеров с топливом. Их стоимость оценивается примерно в 238 миллионов долларов.

По наблюдению авторов издания, в мае из российского порта вышло судно Mariner III — оно везло из Туапсе почти 200 тысяч баррелей нефти. Корабль прибыл в Каламату, где перекачал топливо в более крупный танкер Marinoula. Греческое судно после этого направилось в Великобританию.

The Sunday Times, таким образом, приходит к выводу, что Лондон продолжал закупать нефть из России через третьи страны.

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Напомним, в начале сентября министры финансов стран – участниц G7 заявили, что намерены представить план по установлению предельной цены на российскую нефть. На тот момент министры решили предоставить только план, а саму действенную политику по установлению потолка финансовые чиновники рассчитывают выработать к декабрю.

Обложка ©

Shutterstock

Дмитрий Алексиевич

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