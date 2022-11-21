В фан-зоне на ЧМ-2022 в Катаре полиция разогнала толпу болельщиков

В фан-зоне столицы Катара Дохе полиция разогнала болельщиков. Это произошло после того, как они попытались прорваться в закрытую зону, где торговали пивом и работал телевизор с большим экраном. О произошедшем конфликте сообщает Bloomberg.

Десятки тысяч болельщиков захотели посмотреть в специальной фан-зоне матч открытия между сборными Катара и Эквадора. Однако началась давка, фанаты устремились в прорыв через заграждения полиции в закрытую зону. Вооружённые дубинками и щитами правоохранители разогнали толпу.

"Старики, женщины, они не могли находиться в такой толпе. Слава богу, я высокий, поэтому мог немного дышать. Я увидел несколько детей и сказал: "Поднимите их. Они не могут дышать", — приводит агентство рассказ Хатема Эль-Берарри, который тоже находился в фан-зоне.