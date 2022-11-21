Президент Токаев пообещал Казахстану масштабные изменения в экономике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов экзитполов о своей победе на президентских выборах заявил о необходимости кардинальных изменений в экономике страны.

"Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан", — сказал Токаев во время выступления в республиканском предвыборном штабе.