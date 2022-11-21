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20 ноября, 21:13

Президент Токаев пообещал Казахстану масштабные изменения в экономике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов экзитполов о своей победе на президентских выборах заявил о необходимости кардинальных изменений в экономике страны.

"Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан", сказал Токаев во время выступления в республиканском предвыборном штабе.

Появились результаты экзитполов по выборам президента Казахстана

Появились результаты экзитполов по выборам президента Казахстана

Глава республики призвал народ Казахстана к единству, так как, по его словам, для достижения поставленных целей необходимо единство.

Напомним, в Казахстане 20 ноября завершилось голосование на выборах президента страны. В списке кандидатов было шесть человек. Граждане страны могли отдать свои голоса и на участках в России.

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ТАСС / АР

Юлия Коновалова

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