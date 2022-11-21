Президент Токаев пообещал Казахстану масштабные изменения в экономике
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов экзитполов о своей победе на президентских выборах заявил о необходимости кардинальных изменений в экономике страны.
"Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан", — сказал Токаев во время выступления в республиканском предвыборном штабе.
Глава республики призвал народ Казахстана к единству, так как, по его словам, для достижения поставленных целей необходимо единство.
Напомним, в Казахстане 20 ноября завершилось голосование на выборах президента страны. В списке кандидатов было шесть человек. Граждане страны могли отдать свои голоса и на участках в России.
ТАСС / АР