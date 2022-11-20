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20 ноября, 15:44

В Казахстане завершилось голосование на выборах президента

В Казахстане свою работу завершили все избирательные участки, предназначенные для голосования на президентских выборах.

Так, в 18:00 по мск закрылись участки в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кзыл-Ординской и Мангистауской областях. В остальных регионах страны они прекратили работу на час раньше — в 17:00 по мск.

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Напомним, что большая часть участков для голосования на выборах президента Казахстана открылась сегодня в 4:00 по мск. Также граждане страны могли отдать свои голоса и на участках в России. В списке кандидатов присутствуют шесть человек, в том числе нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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ТАСС / Турар Казангапов

Матвей Шандрыголов

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