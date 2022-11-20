В Казахстане завершилось голосование на выборах президента

В Казахстане свою работу завершили все избирательные участки, предназначенные для голосования на президентских выборах.

Так, в 18:00 по мск закрылись участки в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кзыл-Ординской и Мангистауской областях. В остальных регионах страны они прекратили работу на час раньше — в 17:00 по мск.