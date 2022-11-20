Пожар на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве локализован
Пожар на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве. Фото © ГУ МЧС РФ по городу Москве
Масштабный пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы локализован на площади 2,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС.
"Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала", — уточнили в управлении.
К тушению возгорания привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд. Сейчас сотрудники МЧС пытаются ликвидировать пожар.
Ранее сообщалось, что в здании цветочного склада прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на площади 500 квадратов. Ранг пожара был повышен до третьего.