Пожар на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве локализован

Масштабный пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы локализован на площади 2,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС.

"Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала", — уточнили в управлении.

К тушению возгорания привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд. Сейчас сотрудники МЧС пытаются ликвидировать пожар.