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20 ноября, 15:34

Пожар на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве локализован

<p>Пожар на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве. Фото © ГУ МЧС РФ по городу Москве</p>

Пожар на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве. Фото © ГУ МЧС РФ по городу Москве

Масштабный пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы локализован на площади 2,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС.

"Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала", — уточнили в управлении.

К тушению возгорания привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд. Сейчас сотрудники МЧС пытаются ликвидировать пожар.

Три вертолёта Ка-32 привлечены к тушению пожара на площади трёх вокзалов в Москве

Три вертолёта Ка-32 привлечены к тушению пожара на площади трёх вокзалов в Москве

Ранее сообщалось, что в здании цветочного склада прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на площади 500 квадратов. Ранг пожара был повышен до третьего.

Андрей Бражников

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