Три вертолёта Ка-32 привлечены к тушению пожара на площади трёх вокзалов в Москве

Вертолёты и пожарный поезд привлечены для тушения горящего складского здания на Комсомольской площади в центре Москвы, сообщили в МЧС России.

Кадры с места пожара на площади трёх вокзалов в Москве. Видео © Telegram / ГУ МЧС РФ по городу Москве

"Три вертолёта Ка-32 и пожарный поезд привлечены для тушения пожара в районе Комсомольской площади в Москве", — говорится в сообщении экстренной службы.

Работа передвижной лаборатории на предмет превышения вредных веществ. Видео © Telegram / ГУ МЧС РФ по городу Москве

На месте ЧП задействованы 80 человек личного состава. Возгорание в двухэтажном кирпичном здании быстро распространяется и уже охватило около 2,5 тысячи квадратных метров. Также для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория.