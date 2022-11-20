Три вертолёта Ка-32 привлечены к тушению пожара на площади трёх вокзалов в Москве
Кадры с места пожара на площади трёх вокзалов в Москве. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по городу Москве
Вертолёты и пожарный поезд привлечены для тушения горящего складского здания на Комсомольской площади в центре Москвы, сообщили в МЧС России.
Кадры с места пожара на площади трёх вокзалов в Москве. Видео © Telegram / ГУ МЧС РФ по городу Москве
"Три вертолёта Ка-32 и пожарный поезд привлечены для тушения пожара в районе Комсомольской площади в Москве", — говорится в сообщении экстренной службы.
Работа передвижной лаборатории на предмет превышения вредных веществ. Видео © Telegram / ГУ МЧС РФ по городу Москве
На месте ЧП задействованы 80 человек личного состава. Возгорание в двухэтажном кирпичном здании быстро распространяется и уже охватило около 2,5 тысячи квадратных метров. Также для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория.
При этом известно, что внутри находится не менее двух человек, которые оказались заблокированы в здании и пока не могут самостоятельно выбраться. В здании уже прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на площади 500 квадратов. Ранг пожара повышен до третьего.