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20 ноября, 13:45

Три вертолёта Ка-32 привлечены к тушению пожара на площади трёх вокзалов в Москве

<p>Кадры с места пожара на площади трёх вокзалов в Москве. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mchsmsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по городу Москве</a> </p>

Кадры с места пожара на площади трёх вокзалов в Москве. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по городу Москве

Вертолёты и пожарный поезд привлечены для тушения горящего складского здания на Комсомольской площади в центре Москвы, сообщили в МЧС России.

Кадры с места пожара на площади трёх вокзалов в Москве. Видео © Telegram / ГУ МЧС РФ по городу Москве

"Три вертолёта Ка-32 и пожарный поезд привлечены для тушения пожара в районе Комсомольской площади в Москве", — говорится в сообщении экстренной службы.

Работа передвижной лаборатории на предмет превышения вредных веществ. Видео © Telegram / ГУ МЧС РФ по городу Москве

Работа передвижной лаборатории на предмет превышения вредных веществ. Видео © Telegram / ГУ МЧС РФ по городу Москве

На месте ЧП задействованы 80 человек личного состава. Возгорание в двухэтажном кирпичном здании быстро распространяется и уже охватило около 2,5 тысячи квадратных метров. Также для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория.

Площадь трёх вокзалов в Москве заволокло дымом из-за мощного пожара

Площадь трёх вокзалов в Москве заволокло дымом из-за мощного пожара

При этом известно, что внутри находится не менее двух человек, которые оказались заблокированы в здании и пока не могут самостоятельно выбраться. В здании уже прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на площади 500 квадратов. Ранг пожара повышен до третьего.

Николь Вербер

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