Геолог оценил опасность проснувшегося на Камчатке вулкана

Извержение Ключевской сопки на Камчатке не представляет опасности для населения, заявил телеканалу "360" доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов. Он напомнил, что этот вулкан является одним из самых или даже самым активным в мире.

"Он извергается достаточно регулярно, для него характерны извержения примерно раз в четыре года. Он извергается по-разному, в 1930-х годах были очень зрелищные побочные извержения, когда лава образовывала мощные потоки на склоне", — рассказал вулканолог.

При этом извержение не представляет никакой опасности для местного населения, влияя только на самолёты, которым нельзя пролетать вблизи.