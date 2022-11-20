Геолог оценил опасность проснувшегося на Камчатке вулкана
Геолог Плечов оценил опасность проснувшегося вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение Ключевской сопки на Камчатке не представляет опасности для населения, заявил телеканалу "360" доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов. Он напомнил, что этот вулкан является одним из самых или даже самым активным в мире.
"Он извергается достаточно регулярно, для него характерны извержения примерно раз в четыре года. Он извергается по-разному, в 1930-х годах были очень зрелищные побочные извержения, когда лава образовывала мощные потоки на склоне", — рассказал вулканолог.
При этом извержение не представляет никакой опасности для местного населения, влияя только на самолёты, которым нельзя пролетать вблизи.
Лайф писал, что Ключевская сопка начала выбрасывать вулканические бомбы. В РАН считают, что скоро могут пойти и лавовые потоки.
Извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке (архивное фото). Фото © ТАСС / AP / Boris Smirnov