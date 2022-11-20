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20 ноября, 13:26

Несколько взрывов прозвучало внутри горящего здания на площади трёх вокзалов в Москве

Внутри горящего складского здания на Комсомольской площади в центре Москвы прозвучало несколько взрывов. Внутри остаются заблокированными не менее двух человек, сообщают экстренные службы.

Пожар на Комсомольской площади в Москве. Видео © МЧС

Пожар на Комсомольской площади в Москве. Видео © Telegram / SHOT

В то же время огонь продолжает распространяться. Площадь пожара уже увеличилась до двух тысяч квадратов. К горящему зданию уже направлены соответствующие службы. На месте ЧП видны полицейские машины с мигалками, туда же спешит пожарный поезд. Запрошена авиация.

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При этом ситуация начинает усложняться. В результате возгорания здания на Комсомольской площади произошло обрушение на площади 500 квадратных метров. Ранг пожара повышен до третьего. На публикуемых в Сети кадрах видны клубы дыма, который заволакивает близлежащие районы. При этом паники нет, хотя рядом вокзал и большое число прохожих.

Обложка ©

МЧС

Николь Вербер

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