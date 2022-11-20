Несколько взрывов прозвучало внутри горящего здания на площади трёх вокзалов в Москве

Внутри горящего складского здания на Комсомольской площади в центре Москвы прозвучало несколько взрывов. Внутри остаются заблокированными не менее двух человек, сообщают экстренные службы.

Пожар на Комсомольской площади в Москве. Видео © МЧС

Пожар на Комсомольской площади в Москве. Видео © Telegram / SHOT

В то же время огонь продолжает распространяться. Площадь пожара уже увеличилась до двух тысяч квадратов. К горящему зданию уже направлены соответствующие службы. На месте ЧП видны полицейские машины с мигалками, туда же спешит пожарный поезд. Запрошена авиация.