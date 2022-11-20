ВСУ проводят боевое слаживание перед "решающей битвой"

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов раскрыл планы ВСУ в Запорожской области. По его словам, переброшенные в район городов Орехов и Гуляйполе украинские подразделения проводят боевое слаживание перед атакой и наступлением на южном направлении к Мелитополю или Бердянску.

"Противник продолжает накапливать силы в районе Орехова и Гуляйполя для удара на юг, на Бердянск или Мелитополь. Идёт боевое слаживание у противника с учётом того, что сразу приходят готовые подразделения", — приводит его слова ТАСС.

Рогов рассказал, что в район Запорожья прибывают эшелоны с тяжёлой военной техникой: танки, РСЗО, в том числе HIMARS. Он также отметил, что у украинских военных, которых туда направляют, есть опыт ведения боевых действий, в том числе на Херсонском и Криворожском направлениях. При этом чиновник заявил, что Мелитополь станет главной целью для ВСУ, поскольку в Киеве считают, что битва за город может решить судьбу всей военной кампании.