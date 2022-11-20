Франция передала Украине две батареи ЗРК Crotale
Глава Минобороны Франции Лекорню заявил, что страна передала ВСУ ЗРК Crotale
Франция передала Украине 12 ЗРК Crotale, заявил в интервью Le Journal du Dimanche министр обороны страны Себастьян Лекорню. Помимо этого, оборонное ведомство изучает вопрос о поставке Киеву радаров.
"Две батареи ЗРК Crotale. Но мы также изучаем запрос Украины на радары. Мы также поставляем две реактивные системы залпового огня для нанесения глубоких наземных ударов", — заявил министр.
Изначально Украина запрашивала орудия с радиусом действия 120 километров, однако в Париже заявили, что арсенал страны ограничен и для отправки были выбраны Crotale, работающие на 12 километров.
О намерении передать эти системы Лекорню сообщал ещё в середине октября, отметив полезность комплексов для борьбы с беспилотниками. По его словам, поставки не должны повредить ВС Франции, так как французские военные ожидают поступления новых систем Mamba.