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Регион
Опубликовано 20 ноября 2022, 13:04
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Франция передала Украине две батареи ЗРК Crotale

Глава Минобороны Франции Лекорню заявил, что страна передала ВСУ ЗРК Crotale

Франция передала Украине 12 ЗРК Crotale, заявил в интервью Le Journal du Dimanche министр обороны страны Себастьян Лекорню. Помимо этого, оборонное ведомство изучает вопрос о поставке Киеву радаров.

"Две батареи ЗРК Crotale. Но мы также изучаем запрос Украины на радары. Мы также поставляем две реактивные системы залпового огня для нанесения глубоких наземных ударов", заявил министр.

Изначально Украина запрашивала орудия с радиусом действия 120 километров, однако в Париже заявили, что арсенал страны ограничен и для отправки были выбраны Crotale, работающие на 12 километров.

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О намерении передать эти системы Лекорню сообщал ещё в середине октября, отметив полезность комплексов для борьбы с беспилотниками. По его словам, поставки не должны повредить ВС Франции, так как французские военные ожидают поступления новых систем Mamba.

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Wikipedia

Матвей Шандрыголов
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