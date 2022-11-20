Франция передала Украине две батареи ЗРК Crotale

Франция передала Украине 12 ЗРК Crotale, заявил в интервью Le Journal du Dimanche министр обороны страны Себастьян Лекорню. Помимо этого, оборонное ведомство изучает вопрос о поставке Киеву радаров.

"Две батареи ЗРК Crotale. Но мы также изучаем запрос Украины на радары. Мы также поставляем две реактивные системы залпового огня для нанесения глубоких наземных ударов", — заявил министр.

Изначально Украина запрашивала орудия с радиусом действия 120 километров, однако в Париже заявили, что арсенал страны ограничен и для отправки были выбраны Crotale, работающие на 12 километров.