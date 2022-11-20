Российские военные отказались отдавать Украине "енота-десантника" с позывным Херсон

Российские военные не крали енота из Херсонского зоопарка, его нашли брошенным и голодным, после чего взяли "на службу" в своё подразделение. Об этом рассказал Mash десантник ВС РФ, комментируя слухи вокруг зверька, который уже успел стать символом спецоперации.

Российские военные рассказали, как спасли енота в Херсоне. Видео © t.me / Mash

"Енота никто из Херсона не крал. Мы с подразделением отходили и увидели, что животное просто брошено, никому не нужное, голодное. Мы маленького товарища забрали к себе. Он живёт у нас в подразделении. Питается виноградом, рыбкой, любит орешки щёлкать", — поделился он.

По его словам, енот по кличке Херсон отлично прижился на новом месте, днём — повседневный быт с "сослуживцами", а ночью зверёк выходит на вылазки — играет, хулиганит и разбрасывает вещи. Хоть к противнику диверсантом засылай, смеётся десантник. Однако рисковать енотом никто не будет, и уж тем более отдавать Киеву.