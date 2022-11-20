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20 ноября, 12:31

Российские военные отказались отдавать Украине "енота-десантника" с позывным Херсон

Российские военные не крали енота из Херсонского зоопарка, его нашли брошенным и голодным, после чего взяли "на службу" в своё подразделение. Об этом рассказал Mash десантник ВС РФ, комментируя слухи вокруг зверька, который уже успел стать символом спецоперации.

Российские военные рассказали, как спасли енота в Херсоне. Видео © t.me / Mash

"Енота никто из Херсона не крал. Мы с подразделением отходили и увидели, что животное просто брошено, никому не нужное, голодное. Мы маленького товарища забрали к себе. Он живёт у нас в подразделении. Питается виноградом, рыбкой, любит орешки щёлкать", — поделился он.

По его словам, енот по кличке Херсон отлично прижился на новом месте, днём — повседневный быт с "сослуживцами", а ночью зверёк выходит на вылазки — играет, хулиганит и разбрасывает вещи. Хоть к противнику диверсантом засылай, смеётся десантник. Однако рисковать енотом никто не будет, и уж тем более отдавать Киеву.

"Енота мы не отдадим. Енот останется с нами. Победа будет за нами, ребята!" — подчеркнул собеседник издания и добавил, что хвостатый вернётся в Херсон только в рядах ВС РФ.

Еноты справили нужду на американский флаг в доме чиновника из Нью-Йорка

Еноты справили нужду на американский флаг в доме чиновника из Нью-Йорка

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Он объяснил решение необходимостью якобы разминировать территорию. Тем временем британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города.

Обложка ©

t.me / Mash

Татьяна Миссуми

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