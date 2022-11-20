В горящем здании в центре Москвы обрушилась кровля на площади 500 квадратов

Площадь пожара в складском здании в районе площади трёх вокзалов на Комсомолькой площади в центре Москвы достигла двух тысяч квадратных метров, в результате возгорания произошло обрушение на 500 кв. метрах.

"Площадь пожара — порядка двух тысяч квадратных метров. Произошло обрушение на площади 500 кв. метров", — сообщили ТАСС в экстренных службах.