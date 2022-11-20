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20 ноября, 13:01

В горящем здании в центре Москвы обрушилась кровля на площади 500 квадратов

<p>Пожар в здании на Комсомольской площади в Москве. Фото © VK / <a href="https://vk.com/moscowtop1?w=wall-126212725_1375846" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Москва с огоньком</a></p>

Пожар в здании на Комсомольской площади в Москве. Фото © VK / Москва с огоньком

Площадь пожара в складском здании в районе площади трёх вокзалов на Комсомолькой площади в центре Москвы достигла двух тысяч квадратных метров, в результате возгорания произошло обрушение на 500 кв. метрах.

"Площадь пожара — порядка двух тысяч квадратных метров. Произошло обрушение на площади 500 кв. метров", — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее стало известно, что внутри горящего здания могут быть люди. Спасатели готовятся привлекать авиацию для тушения. Ранг пожара повышен до третьего.

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Андрей Бражников

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