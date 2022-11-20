В горящем здании в центре Москвы обрушилась кровля на площади 500 квадратов
Пожар в здании на Комсомольской площади в Москве. Фото © VK / Москва с огоньком
Площадь пожара в складском здании в районе площади трёх вокзалов на Комсомолькой площади в центре Москвы достигла двух тысяч квадратных метров, в результате возгорания произошло обрушение на 500 кв. метрах.
"Площадь пожара — порядка двух тысяч квадратных метров. Произошло обрушение на площади 500 кв. метров", — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Ранее стало известно, что внутри горящего здания могут быть люди. Спасатели готовятся привлекать авиацию для тушения. Ранг пожара повышен до третьего.