Пять человек погибли и 18 пострадали в результате стрельбы в гей-клубе в США

Неизвестный устроил стрельбу в ночном гей-клубе в Колорадо-Спрингс. В результате не менее пяти человек погибли, ещё 18 ранены, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию штата Колорадо в США.

Кадры из Колорадо-Спрингс, где произошла стрельба в ночном клубе. Видео © Twitter / rawsalerts / BartKRDO

По данным лейтенанта полиции Памелы Кастро, злоумышленника, который также был ранен, удалось задержать. В настоящее время он находится в больнице под стражей. Пока правоохранители не выдвигают версии о возможных мотивах.

Сообщения от очевидцев начали поступать в экстренные службы около полуночи. Известно, что на место происшествия прибыло 11 машин скорой помощи. Так, судя по кадрам, там находится огромное количество полицейских машин. Инцидент также прокомментировали и в самом клубе. Там принесли сожаления и выразили благодарность посетителям за быструю реакцию.

"Club Q опустошён бессмысленной атакой на наше сообщество. Наши молитвы и мысли со всеми жертвами, их семьями и друзьями. Благодарим за быструю реакцию героических посетителей, которые скрутили стрелка и положили конец этой атаке ненависти", — говорится в соцсетях заведения.

По некоторым данным, стрелком оказался 29-летний Омар Матин. Он пришёл в заведение, когда представители нетрадиционной ориентации устроили вечер памяти так называемых жертв трансфобии.