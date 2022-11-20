Составлен топ-5 перекусов для офиса, чтобы похудеть, а не поправиться
Диетолог Мансурова рассказала, чем перекусывать в офисе, чтобы не поправиться
Регулярные офисные перекусы могут нанести серьёзный вред организму, ведь для него это достаточно серьёзное испытание, которое сопровождается целым рядом процессов. Чем лучше питаться в офисе и как не набрать лишнего при сидячей работе — Лайфу рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.
Она обратила внимание, что каждый перекус способствует замедлению обмена веществ из-за гормональной реакции на еду. Организм должен переварить всю поступающую пищу, избавиться от остатков и найти применение полученной энергии. В этом вопросе большую роль играет гормон инсулин, который помогает перенести сахар в клетки. Такой энергии может хватить на три часа, после чего начинается потребление энергии изнутри — сжигание собственных жиров. При этом если постоянно перекусывать, то процесс будет нарушен и человек начнёт полнеть.
"Запомните: как только вы перекусили, у вас в организме остановился процесс расщепления жира! Перекус — и инсулин вырос. Повышение уровня инсулина происходит при любом приёме пищи, независимо от её состава, что бы мы ни ели — углеводы, белки, жиры", — отметила Мансурова.
В список "неправильных перекусов" попали булочки, питьевой подслащённый йогурт, мюсли-батончики, фруктово-ягодные снеки, где используется фруктоза. Подобная еда может повысить уровень сахара в крови и ненадолго дать чувство сытости, которое уже вскоре сменится голодом. По словам собеседницы Лайфа, для перекуса лучше выбрать что-то более питательное с белком и сложными углеводами либо отдать предпочтение низкокалорийным овощам.
"Отличные перекусы — творог низкой жирности, кефир, орехи и свежие овощи. А вот фрукты и сухофрукты не стоит есть слишком часто между приёмами пищи, так как из-за своей сладости они быстро вызовут голод. То же самое можно сказать и о протеиновом батончике с маркировкой "Здоровый перекус", поскольку в его составе — очень насыщенная сахарами финиковая паста. Можно ли перекусить сэндвичем с индейкой? Всё зависит от того, какой используется хлеб. Если белый — перекус нельзя назвать полностью полезным — в такой выпечке содержится скрытый сахар. А вот цельнозерновые хлебцы очень хороши для бутербродов, так как дают долгую и приятную сытость. Хлебцы и индейка — то, что нужно", — добавила диетолог.
Врач также отметила, что даже при низкокалорийном перекусе важно помнить о правильной порции, а если до обеда захотелось сильно есть, то лучше выпить стакан воды.
Ранее Лайф рассказывал, какой из четырёх самых популярных соусов — майонез, горчица, кетчуп или же соевый — является самым вредным.
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