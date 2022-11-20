Составлен топ-5 перекусов для офиса, чтобы похудеть, а не поправиться

Регулярные офисные перекусы могут нанести серьёзный вред организму, ведь для него это достаточно серьёзное испытание, которое сопровождается целым рядом процессов. Чем лучше питаться в офисе и как не набрать лишнего при сидячей работе — Лайфу рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Она обратила внимание, что каждый перекус способствует замедлению обмена веществ из-за гормональной реакции на еду. Организм должен переварить всю поступающую пищу, избавиться от остатков и найти применение полученной энергии. В этом вопросе большую роль играет гормон инсулин, который помогает перенести сахар в клетки. Такой энергии может хватить на три часа, после чего начинается потребление энергии изнутри — сжигание собственных жиров. При этом если постоянно перекусывать, то процесс будет нарушен и человек начнёт полнеть.

"Запомните: как только вы перекусили, у вас в организме остановился процесс расщепления жира! Перекус — и инсулин вырос. Повышение уровня инсулина происходит при любом приёме пищи, независимо от её состава, что бы мы ни ели — углеводы, белки, жиры", — отметила Мансурова.

В список "неправильных перекусов" попали булочки, питьевой подслащённый йогурт, мюсли-батончики, фруктово-ягодные снеки, где используется фруктоза. Подобная еда может повысить уровень сахара в крови и ненадолго дать чувство сытости, которое уже вскоре сменится голодом. По словам собеседницы Лайфа, для перекуса лучше выбрать что-то более питательное с белком и сложными углеводами либо отдать предпочтение низкокалорийным овощам.

"Отличные перекусы — творог низкой жирности, кефир, орехи и свежие овощи. А вот фрукты и сухофрукты не стоит есть слишком часто между приёмами пищи, так как из-за своей сладости они быстро вызовут голод. То же самое можно сказать и о протеиновом батончике с маркировкой "Здоровый перекус", поскольку в его составе — очень насыщенная сахарами финиковая паста. Можно ли перекусить сэндвичем с индейкой? Всё зависит от того, какой используется хлеб. Если белый — перекус нельзя назвать полностью полезным — в такой выпечке содержится скрытый сахар. А вот цельнозерновые хлебцы очень хороши для бутербродов, так как дают долгую и приятную сытость. Хлебцы и индейка — то, что нужно", — добавила диетолог.