Тренер дала несколько важных советов по бегу в мороз

Занятия бегом в осенне-зимний период, который может сопровождаться снегом, дождями или же холодом, несут в себе множество опасностей и неприятностей, их избежать помогут несколько простых правил. О них RT рассказала тренер Наталья Студеникина.

"Одевайтесь по погоде и типу тренировки. Если запланирована пробежка, то при выходе из дома на улицу вам должно быть прохладно. Если надеть много слоёв одежды, пробежка превратится в баню или придётся наматывать на пояс много вещей. Если это высокоинтенсивная тренировка на площадке или стадионе, советую одеваться тепло, а после разминки снять верхний слой одежды для комфортной работы", — отметила Студеникина.

Она также призвала не забывать делать динамическую растяжку и разминку суставов перед началом тренировки. Причём сделать это можно как дома, так и на улице. Внимание стоит уделить и разминке после пробежки, причём выполнять её можно и дома, если на улице плохая погода. В случае выездного занятия с собой стоит взять запасную одежду и горячее питьё. Идеальным будет чай с лимоном.

"В первые полчаса после физической нагрузки иммунитет ослаблен, поэтому важно не только правильно одеваться и тренироваться, но и поберечь себя после неё", — добавила Студеникина.