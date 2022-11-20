Жителям Херсонской области помогают обустроиться в Краснодарском крае
Жителям Херсонской области помогают обустроиться в Туапсинском районе. Краснодарский край принял десятки семей из пострадавших регионов. Приезжие с благодарностью вспоминают, как оперативно и грамотно был организован российскими военными вывоз населения с опасных территорий.
Жителям Херсонской области помогают обустроиться в Туапсинском районе. Видео © LIFE
"Тишина... Спокойствие и тишина", — поделилась жительница Херсонщины первыми впечатлениями от Туапсе. Сдерживая слёзы, она с дрожью в голосе вспоминает, как было страшно в зоне боёв.
"Такой наплыв людей был, которые хотят уехать. Там сроки какие-то были и ограничения по весу вещей. Всё быстро. Ребята [российские военные] всё время помогали. Спасибо им большое", — рассказала ещё одна беженка из Херсона.
Приезжие отметили, что их сопровождали всю дорогу. Российские военные организовали зелёный коридор, помогали с посадкой на поезд и донести сумки, обеспечивали водой и продуктами питания, тем более что многие ехали с пожилыми родителями и детьми. А уже в Туапсе гостей из Херсона встретили, разместили и помогли с документами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Он объяснил решение необходимостью якобы разминировать территорию. Тем временем британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города.
LIFE