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20 ноября, 13:37

Жителям Херсонской области помогают обустроиться в Краснодарском крае

Жителям Херсонской области помогают обустроиться в Туапсинском районе. Краснодарский край принял десятки семей из пострадавших регионов. Приезжие с благодарностью вспоминают, как оперативно и грамотно был организован российскими военными вывоз населения с опасных территорий.

Жителям Херсонской области помогают обустроиться в Туапсинском районе. Видео © LIFE

"Тишина... Спокойствие и тишина", — поделилась жительница Херсонщины первыми впечатлениями от Туапсе. Сдерживая слёзы, она с дрожью в голосе вспоминает, как было страшно в зоне боёв.

"Такой наплыв людей был, которые хотят уехать. Там сроки какие-то были и ограничения по весу вещей. Всё быстро. Ребята [российские военные] всё время помогали. Спасибо им большое", рассказала ещё одна беженка из Херсона.

Приезжие отметили, что их сопровождали всю дорогу. Российские военные организовали зелёный коридор, помогали с посадкой на поезд и донести сумки, обеспечивали водой и продуктами питания, тем более что многие ехали с пожилыми родителями и детьми. А уже в Туапсе гостей из Херсона встретили, разместили и помогли с документами.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Он объяснил решение необходимостью якобы разминировать территорию. Тем временем британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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