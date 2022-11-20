Жителям Херсонской области помогают обустроиться в Краснодарском крае

Жителям Херсонской области помогают обустроиться в Туапсинском районе. Краснодарский край принял десятки семей из пострадавших регионов. Приезжие с благодарностью вспоминают, как оперативно и грамотно был организован российскими военными вывоз населения с опасных территорий.

Жителям Херсонской области помогают обустроиться в Туапсинском районе. Видео © LIFE

"Тишина... Спокойствие и тишина", — поделилась жительница Херсонщины первыми впечатлениями от Туапсе. Сдерживая слёзы, она с дрожью в голосе вспоминает, как было страшно в зоне боёв.

"Такой наплыв людей был, которые хотят уехать. Там сроки какие-то были и ограничения по весу вещей. Всё быстро. Ребята [российские военные] всё время помогали. Спасибо им большое", — рассказала ещё одна беженка из Херсона.