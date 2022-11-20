Россиянам раскрыли способы повышения кредитного рейтинга

Чтобы получить потребительский кредит на лучших условиях от банков, стоит поработать над улучшением собственного кредитного рейтинга. Как лучше это сделать, в беседе с RT рассказал эксперт Алексей Грибков.

По его словам, сейчас кредитный рынок постепенно восстанавливается, а предложения для клиентов находятся на уровне января-февраля текущего года. Поэтому бояться его брать не нужно. Вместо этого стоит улучшить кредитный рейтинг: в таком случае вы сможете претендовать на лучшие условия от банка.

Его проверить достаточно легко. Необходимо узнать текущие показатели в мобильном приложении крупных банков или через финансовые маркетплейсы. Для повышения рейтинга нужно вовремя выплачивать открытые обязательства, закрыть кредитную карту в беспроцентный период при её наличии. Также поможет и хорошая кредитная история. А вот в микрофинансовые организации эксперт обращаться не рекомендует. Также специалист посоветовал определиться с целью займа сразу.

"При целевом кредите банк выдаёт деньги на конкретную указанную цель, например автомобиль. В этом случае придётся оформить на него залог, чтобы получить хорошие условия. При нецелевом кредите такой необходимости нет: банк не будет узнавать, на что именно вы берёте средства. Но проверка будет более тщательная: риски в этом случае выше", — сказал он и добавил, что при таком займе ставка обычно гораздо выше.