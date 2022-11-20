Россиянам раскрыли способы повышения кредитного рейтинга
Специалист Грибков раскрыл способы повышения кредитного рейтинга
Чтобы получить потребительский кредит на лучших условиях от банков, стоит поработать над улучшением собственного кредитного рейтинга. Как лучше это сделать, в беседе с RT рассказал эксперт Алексей Грибков.
По его словам, сейчас кредитный рынок постепенно восстанавливается, а предложения для клиентов находятся на уровне января-февраля текущего года. Поэтому бояться его брать не нужно. Вместо этого стоит улучшить кредитный рейтинг: в таком случае вы сможете претендовать на лучшие условия от банка.
Его проверить достаточно легко. Необходимо узнать текущие показатели в мобильном приложении крупных банков или через финансовые маркетплейсы. Для повышения рейтинга нужно вовремя выплачивать открытые обязательства, закрыть кредитную карту в беспроцентный период при её наличии. Также поможет и хорошая кредитная история. А вот в микрофинансовые организации эксперт обращаться не рекомендует. Также специалист посоветовал определиться с целью займа сразу.
"При целевом кредите банк выдаёт деньги на конкретную указанную цель, например автомобиль. В этом случае придётся оформить на него залог, чтобы получить хорошие условия. При нецелевом кредите такой необходимости нет: банк не будет узнавать, на что именно вы берёте средства. Но проверка будет более тщательная: риски в этом случае выше", — сказал он и добавил, что при таком займе ставка обычно гораздо выше.
Ранее главный аналитик крупного российского банка Наталья Ващелюк предупредила, что перед тем, как открыть банковский вклад, нужно как можно подробнее узнать об этом продукте, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами вроде потери средств при использовании депозита.
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