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Опубликовано 20 ноября 2022, 15:27
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Украина обещала изучить видео с расстрелом российских пленных в Макеевке

Вице-премьер Украины пообещала, что Киев изучит видео с расстрелом российских пленных

Украинские власти намерены проверить видео, на котором солдаты ВСУ расстреливают российских военнопленных в селе Макеевка. Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Разумеется, украинские власти изучат данное видео", сказала она на полях форума в канадском Галифаксе, сообщает агентство Associated Press.

По её словам, Киев не будет препятствовать международным расследованиям. Стефанишина подчеркнула, что украинские военные якобы не заинтересованы в "казнях" и стараются брать в плен как можно больше солдат ВС РФ для последующего обмена.

"Любой потенциально казнённый российский военный это украинец, которого невозможно обменять", заявила вице-премьер.

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Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. В Минобороны РФ заявили, что боевики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент.

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Getty Images / Metin Aktas

Татьяна Миссуми
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