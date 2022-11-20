Украина обещала изучить видео с расстрелом российских пленных в Макеевке
Вице-премьер Украины пообещала, что Киев изучит видео с расстрелом российских пленных
Украинские власти намерены проверить видео, на котором солдаты ВСУ расстреливают российских военнопленных в селе Макеевка. Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Разумеется, украинские власти изучат данное видео", — сказала она на полях форума в канадском Галифаксе, сообщает агентство Associated Press.
По её словам, Киев не будет препятствовать международным расследованиям. Стефанишина подчеркнула, что украинские военные якобы не заинтересованы в "казнях" и стараются брать в плен как можно больше солдат ВС РФ для последующего обмена.
"Любой потенциально казнённый российский военный — это украинец, которого невозможно обменять", — заявила вице-премьер.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. В Минобороны РФ заявили, что боевики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент.
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