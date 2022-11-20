Украина обещала изучить видео с расстрелом российских пленных в Макеевке

Украинские власти намерены проверить видео, на котором солдаты ВСУ расстреливают российских военнопленных в селе Макеевка. Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Разумеется, украинские власти изучат данное видео", — сказала она на полях форума в канадском Галифаксе, сообщает агентство Associated Press.

По её словам, Киев не будет препятствовать международным расследованиям. Стефанишина подчеркнула, что украинские военные якобы не заинтересованы в "казнях" и стараются брать в плен как можно больше солдат ВС РФ для последующего обмена.

"Любой потенциально казнённый российский военный — это украинец, которого невозможно обменять", — заявила вице-премьер.