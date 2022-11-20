Комбриг "Пятнашки" рассказал об особенностях боевых действий на Украине зимой
Комбриг "Пятнашки" Авидзба: Распутица и мороз не будут поводом для передышки в СВО
Командир бригады "Пятнашка" Герой ДНР Ахра Авидзба рассказал в беседе с Ura.ru об особенностях ведения боя этой зимой. По его словам, распутица и мороз не будут поводом для передышки во время боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине.
"Танки точно встанут по полям [если будет распутица]. Но не забывайте, что это не 1941 год, а 2022-й, асфальтные дороги никто не отменял. Поэтому это всё небольшие трудности, танки не встанут. Личный состав может начать болеть. В берцах побегать не сможешь — промокнут", — заявил боец.
Вместе с тем он добавил, что сложности никак не повлияют на военнослужащих России и даже плохая погода является союзником для них.
Ранее Лайф писал, что в НАТО обеспокоились истощением запасов оружия из-за поставок Киеву. Неназванный собеседник Foreign Policy заявил, что союзники призвали западных оборонных подрядчиков нарастить производство. Позднее в альянсе сообщили, что наступающая зима не позволит Украине проводить масштабные операции на земле.
ТАСС / Таисия Воронцова