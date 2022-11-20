Комбриг "Пятнашки" рассказал об особенностях боевых действий на Украине зимой

Командир бригады "Пятнашка" Герой ДНР Ахра Авидзба рассказал в беседе с Ura.ru об особенностях ведения боя этой зимой. По его словам, распутица и мороз не будут поводом для передышки во время боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине.

"Танки точно встанут по полям [если будет распутица]. Но не забывайте, что это не 1941 год, а 2022-й, асфальтные дороги никто не отменял. Поэтому это всё небольшие трудности, танки не встанут. Личный состав может начать болеть. В берцах побегать не сможешь — промокнут", — заявил боец.