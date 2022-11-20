Spiegel узнал о подготовке Бундесвером плана действий на случай войны с Россией

Бундесвер (армия Германии) проведёт масштабную "военную оборонительную и оперативную подготовку" в случае прямого военного конфликта с Россией, об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ за подписью главного инспектора Вооружённых сил Эберхарда Цорна.

Он считает, что Москва якобы представляет для ФРГ угрозу — и стране следует иметь план на случай её воплощения. При этом Берлин, по словам Цорна, должен взять на себя ведущую роль в Европе, сделав свою армию надёжней. Предполагается, что к 2024 году Бундесвер заимеет как минимум одну полностью оснащённую дивизию.

"Нападение на Германию потенциально может произойти без предупреждения и будет иметь огромные, возможно, даже разрушительные последствия", — пишет он.