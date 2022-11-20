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20 ноября, 14:33

Офис Зеленского составил для Запада список оружия для "успешного контрнаступления"

Советник главы офиса Зеленского потребовал от Запада 200 танков и ракеты ATACMS

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк дал интервью французскому телеканалу France24, в котором рассказал об оружии, необходимом Киеву от Запада для "успешного контрнаступления".

В список входит от 150 до 200 танков и 300 бронеавтомобилей, а для наступления на юге и под Луганском Киеву нужно 100 артиллерийских орудий, 50–70 РСЗО и 10–15 противотанковых установок. Помимо этого, Украина хочет получить американские ракеты ATACMS, способные работать на расстоянии 300 километров и поражать крупные военные склады. Подоляк отметил, что Киев не собирается поражать ими территорию России.

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Лайф писал, что Германия передала Украине все 30 из ранее обещанных ЗСУ Gepard. Первые несколько экземпляров ВСУ получили ещё в августе.

Обложка ©

Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Матвей Шандрыголов

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