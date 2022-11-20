Офис Зеленского составил для Запада список оружия для "успешного контрнаступления"

В список входит от 150 до 200 танков и 300 бронеавтомобилей, а для наступления на юге и под Луганском Киеву нужно 100 артиллерийских орудий, 50–70 РСЗО и 10–15 противотанковых установок. Помимо этого, Украина хочет получить американские ракеты ATACMS, способные работать на расстоянии 300 километров и поражать крупные военные склады. Подоляк отметил, что Киев не собирается поражать ими территорию России.