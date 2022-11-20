Офис Зеленского составил для Запада список оружия для "успешного контрнаступления"
Советник главы офиса Зеленского потребовал от Запада 200 танков и ракеты ATACMS
Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк дал интервью французскому телеканалу France24, в котором рассказал об оружии, необходимом Киеву от Запада для "успешного контрнаступления".
В список входит от 150 до 200 танков и 300 бронеавтомобилей, а для наступления на юге и под Луганском Киеву нужно 100 артиллерийских орудий, 50–70 РСЗО и 10–15 противотанковых установок. Помимо этого, Украина хочет получить американские ракеты ATACMS, способные работать на расстоянии 300 километров и поражать крупные военные склады. Подоляк отметил, что Киев не собирается поражать ими территорию России.
Лайф писал, что Германия передала Украине все 30 из ранее обещанных ЗСУ Gepard. Первые несколько экземпляров ВСУ получили ещё в августе.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency