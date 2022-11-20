Германия после ЧП с украинской ракетой предложила Польше систему ПВО Patriot

После падения на территории Польши украинской ракеты С-300 Германия предложила отправить Варшаве систему ПВО Patriot. Об этом со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт сообщает Reuters.

Как считает немецкий министр, эта система противовоздушной обороны поможет полякам обеспечить безопасность воздушного пространства страны. Власти Германии к тому же помогут соседям в охране воздушного пространства, задействовав истребители Eurofighter.

Американский зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot состоит на вооружении армии США и союзников с 1982 года. Система способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 2,2 тысячи м/с с дальностью до 180 километров. Комплекс может одновременно сопровождать 125 объектов.